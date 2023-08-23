رد رئيس الشباب خالد الثنيان على الاتهام الموجه له بشأن أن هلاليته حسمت انتقال صفقة تمبكتي لصالح فريق الهلال.

وقال الثنيان :” ما أعتقد أن يكون هناك شخص في منصب كمنصب رئيس نادي أن ينظر لأي ميول سابق أو خلافه. اليوم ودك تنجح، مافي أي أحد يدخل أي مجال إلا يبغى ينجح بغض النظر إيش اللي كان هو يميل له أو خلافه”.

وأضاف ” اليوم إحنا ملتزمين التزام كبير ببناء الفريق وبناء النادي بشكل عام وإيجاد جميع المصادر التي ستغذي النادي في المستقبل ”