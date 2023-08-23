رد رئيس الشباب خالد الثنيان على الاتهام الموجه له بشأن أن هلاليته حسمت انتقال صفقة تمبكتي لصالح فريق الهلال.
وقال الثنيان :” ما أعتقد أن يكون هناك شخص في منصب كمنصب رئيس نادي أن ينظر لأي ميول سابق أو خلافه. اليوم ودك تنجح، مافي أي أحد يدخل أي مجال إلا يبغى ينجح بغض النظر إيش اللي كان هو يميل له أو خلافه”.
وأضاف ” اليوم إحنا ملتزمين التزام كبير ببناء الفريق وبناء النادي بشكل عام وإيجاد جميع المصادر التي ستغذي النادي في المستقبل ”
هناك من يتحدث أن هلالية خالد الثنيان حسمت انتقال صفقة #تمبكتي لصالح الهلال؟.. خالد الثنيان رئيس نادي الشباب يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/3bMiB8ixxP
— العربية – في المرمى (@FilMarma) August 22, 2023
فضلت مصلحة الهلال على مصلحة الشباب ** وكل شي كان واضح **!!!
لكن أنت حر بالنادي ولاعبيه بما أنك أصبحت رئيسه ** كلامك هذا وما يقنع ** مثل ما قالوا الكلام ببلاش **
رغبة حسان فقط…فقط
بالتوفيق لك ولجميع المخلصين في النادي — ولا عزاء للغوغائيين واصحاب الميول
بالتوفيق لك ولجميع المخاصين في النادي ولاعزا للاغوغائيين واصحاب الميول