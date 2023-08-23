كشف المستشار الإعلامي دباس الدوسري، عن السبب الذي حدث وغير مسار صفقة حسان تمبكتي بعدما كان متجهًا لنادي النصر وغير وجهته للهلال.
وقال الدوسري خلال حديثه على برنامج الديوانية :” أن تمبكتي كان بنسبة 99% متجهًا إلى النصر بموافقة اللاعب ورئيس النادي وحدث خلاف في آخر اللحظات على المبلغ واسم اللاعب؛ فتدخل الهلال وقدم مبلغ والاسماء وتم الاتفاق.”
وأضاف:” أن العرض الرسمي من نادي النصر وصل به ٩٠ مليون ولاعبين بعدما طارت الطيور أرزاقها”، لافتًا أن الاتفاق كان مع نادي النصر قبل دخول الهلال .
#دباس_الدوسري | @dbasdosari1
بنسبة 99% #حسان_تمبكتي كان متجه لنادي #النصر.. لكن هذا ما حدث وغيّر مسار الصفقة لـ #الهلال#الديوانيه#الرياضة_السعودية pic.twitter.com/vcque4FgZr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 22, 2023
كلام كلام كلام ما ناخذ غير كلام ** ياا دباس أنت هلالي لازم بتقول هذا الكلام **
بس للأسف أصبح كلام الهلاليين غير مقنع بخصوص هذ الصفقه المطبوخة **!!!!!!!!!!
مش علشان النصر وغيره منمن قدموا عروض يفوق عرض الهلال **
بل لظلم الاعب في الأستفادة من العروض المقدمة و نادي الشباب من الأستفادة أيضاً **
لكن الواحد شيقول أذا رئيس الشباب هلالي الميول فضل مصلحة الهلال على مصلحة الشباب **!!!!!!!!!!!
كلااام غير صحيح ابدا
رئيس الشباب خالد الثنيان هلالي
لذلك رفض عرض النصر الاغلى
ورئيس الشباب يقول ان عرض النصر ماجانا الا بعد الاتفاق مع الهلال وشلون…..
😂😂😂 سبحان الله دعاء الوالدين ،، ربي فكة من فريق ابو خرقة