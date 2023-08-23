كشف المستشار الإعلامي دباس الدوسري، عن السبب الذي حدث وغير مسار صفقة حسان تمبكتي بعدما كان متجهًا لنادي النصر وغير وجهته للهلال.

وقال الدوسري خلال حديثه على برنامج الديوانية :” أن تمبكتي كان بنسبة 99% متجهًا إلى النصر بموافقة اللاعب ورئيس النادي وحدث خلاف في آخر اللحظات على المبلغ واسم اللاعب؛ فتدخل الهلال وقدم مبلغ والاسماء وتم الاتفاق.”

وأضاف:” أن العرض الرسمي من نادي النصر وصل به ٩٠ مليون ولاعبين بعدما طارت الطيور أرزاقها”، لافتًا أن الاتفاق كان مع نادي النصر قبل دخول الهلال .