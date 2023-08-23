حذرت المحامية آلاء السعدني جميع البنات من أن يقعن في وهم الحب والزواج، بعد تعرفهم على شباب من على وسائل التواصل الإجتماعي.

حيث أكدت أنه انتشرت قضايا نصب واحتيال وابتزاز كثيرة للفتيات، ووصفت الموضوع بالمخيف، وأضافت أن من يقعن في مثل هذه الأمور، هن فتيات واعيات ومتعلمات ومن عوائل كبيرة.

وأضافت السعدني أن الفتيات يثقن بشكل كبير في الشباب الذين يتعرفون عليهم من وسائل التواصل الإجتماعي، وأنهت حديثها أنه على كل فتاة أن تضع دينها ونفسها وأهلها نصب أعينها، ولا تثق في أي أحد.