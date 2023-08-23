شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام معتمدة تشويق متابعيها وإثارة الجدل بعدما جاءت ممسكة بكتاب يتضمن عنوانه عن المصير .

وظهرت شمس بفستان صيفي مكشوف في أحدث جلسة استرخاء أمام البحر وبيدها كتاب، معلقة :” انتظروا .. عاوزه بحر .”

وكانت الفنانة شمس تحدثت في وقتٍ سابق عن أغنيتها الجديدة أنا عايزة بحر، مؤكدة أنها أغنية نسائية وتعبر عن المرأة، بجانب الحديث عن ألبومها الجديد.

وقالت شمس :”أغنية أنا عايزة بحر، أغنية نسائية من الدرجة الأولى لأنها تعبر عن احتياج المرأة للراحة والاستجمام بعيدا عن الأولاد والعمل، ومنذ بدايتي وأعمالي تعبر عني ولذلك أغنية أنا عايزة بحر تم تأجيلها لأكثر من 3 سنوات؛ لأنني لم أشعر بها حينها ولم تعبر عني، ولكن عندما شعرت بأنني أريد الاختفاء والبقاء بجانب البحر طرحت الأغنية فورًا.”

وانهالت تعليقات جمهور الفنانة شمس على الصورة التي قامت بمشاركتها، حيث اعتبرها البعض صورة جريئة، بينما البعض الآخر رأى أنها تزداد تألقًا وجمالاً، وجاء من بين التعليقات شخص يتغزل بها قائلاً: ” يا هنياله البحر ” .