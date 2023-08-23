شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام معتمدة تشويق متابعيها وإثارة الجدل بعدما جاءت ممسكة بكتاب يتضمن عنوانه عن المصير .
وظهرت شمس بفستان صيفي مكشوف في أحدث جلسة استرخاء أمام البحر وبيدها كتاب، معلقة :” انتظروا .. عاوزه بحر .”
وكانت الفنانة شمس تحدثت في وقتٍ سابق عن أغنيتها الجديدة أنا عايزة بحر، مؤكدة أنها أغنية نسائية وتعبر عن المرأة، بجانب الحديث عن ألبومها الجديد.
وقالت شمس :”أغنية أنا عايزة بحر، أغنية نسائية من الدرجة الأولى لأنها تعبر عن احتياج المرأة للراحة والاستجمام بعيدا عن الأولاد والعمل، ومنذ بدايتي وأعمالي تعبر عني ولذلك أغنية أنا عايزة بحر تم تأجيلها لأكثر من 3 سنوات؛ لأنني لم أشعر بها حينها ولم تعبر عني، ولكن عندما شعرت بأنني أريد الاختفاء والبقاء بجانب البحر طرحت الأغنية فورًا.”
وانهالت تعليقات جمهور الفنانة شمس على الصورة التي قامت بمشاركتها، حيث اعتبرها البعض صورة جريئة، بينما البعض الآخر رأى أنها تزداد تألقًا وجمالاً، وجاء من بين التعليقات شخص يتغزل بها قائلاً: ” يا هنياله البحر ” .
عجوز. مطلقه
لقد فتنوا العباد ونشروا الفساد هي ومن على شاكلتها
قلبها عامر بالإيمان ياحجة ❓
قلبها عامر بالإيمان ياحجة ❓
الجاهل اذا عمل نفسة مثقف وهوعريان من الداخل والخارج اجوف جوفامتخلفه متخلف المهم يعري جسده جسدها
الجاهل اذا عمل نفسة مثقف وهوعريان من الداخل والخارج اجوف جوفامتخلفه متخلف المهم يعري جسده جسدها
حرر الرد
من ستر مسلم سترة الله في ألا آخرة.. هداها الله وحفظ لها امها
الحمد لله رب العالمين ممسخره بنفسها على الاخرالحساب في يوم الحساب
على اساس انها (داعيه) يوم الناس تزعل 😂😂