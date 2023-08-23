أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 11367 نقطة (- 10 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 72.50 ريال.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، واس تي سي، ومعادن، والبنك الأول، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، والعربي الوطني، وجبل عمر، ومجموعة صافولا، والتصنيع الوطنية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و 2 %.

وأغلق سهم سدافكو، عند 325 ريالا (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.

في المقابل، أغلق سهم علم، عند 772 ريالا (+ 8 %)، وسط تداولات بلغت نحو 430 ألف سهم، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وصعد سهم أسمنت حائل، بنسبة 4 % عند 12.60 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

تصدر سهما سلامة، وثمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 10%.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق المعذر ريت عند 8.83 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات على مالكي الوحدات.