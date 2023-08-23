بات تقبيل العريس لزوجته أمام الجميع يوم الزفاف، عادة في بعض الأعراس المصرية مؤخرا، حيث يطلب المصور من الزوج تقبيل عروسته لتوثيق تلك اللحظة.

وفي هذا السياق رفضت عروس في مصر، أن يقبلها زوجها أمام الناس، وذلك خلال جلسة التصوير التي تسبق الزفاف.

وكان المصور قد طلب من العريس أن يقبل عروسته لالتقاط صورها، لكن الأخيرة رفضت رفضا قاطع.

ومن جانب آخر، ظهر عروسين مصريين، خلال جلسة التصوير، يتبادلان القبلات أمام الحضور والمصورين.

يذكر أن عادة تقبيل العريس لعروسته أمام العامة، قد لاقت استياء من البعض الذين يرون أنه تصرف مخالفا للدين والعادات والتقاليد في المجتمعات العربية.