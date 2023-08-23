يعيش الظهير الأيسر لنادي الشباب متعب الحربي ، وصاحب ال23 عامًا ، أيامه الأخيرة داخل أسوار نادي الشباب ، حيث قام اللاعب في الساعات الماضية بإزالة اسم ناديه من حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

ووفقًا للمصادر الصحفية ، فإن الظهير الأيسر للشباب من الأسماء المرشحة بقوة لمغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث يوجد منافسة قوية ما بين ناديي الهلال والأهلي للحصول على خدمات اللاعب .

وخاض اللاعب مع الشباب ، 86 مباراة عبر كل المسابقات ، كما توج مع المنتخب الوطني بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، العام الماضي.

ويُذكر أن عقد الحربي مع الشباب سينتهي في 2026 ، علمًا بأن قيمته السوقية الحالية تُقدر ب750 ألف يورو .