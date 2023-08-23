يعيش الظهير الأيسر لنادي الشباب متعب الحربي ، وصاحب ال23 عامًا ، أيامه الأخيرة داخل أسوار نادي الشباب ، حيث قام اللاعب في الساعات الماضية بإزالة اسم ناديه من حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
ووفقًا للمصادر الصحفية ، فإن الظهير الأيسر للشباب من الأسماء المرشحة بقوة لمغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث يوجد منافسة قوية ما بين ناديي الهلال والأهلي للحصول على خدمات اللاعب .
وخاض اللاعب مع الشباب ، 86 مباراة عبر كل المسابقات ، كما توج مع المنتخب الوطني بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، العام الماضي.
ويُذكر أن عقد الحربي مع الشباب سينتهي في 2026 ، علمًا بأن قيمته السوقية الحالية تُقدر ب750 ألف يورو .
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👍👍👍👍👍
بكرا بينزل فيديو
متعب الحربي … هلالي اول وتالي
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الثنيان بعثوه الهلال لكي يقلب الشباب تشليح للهلال ويبيع سكراب الهلال على الشباب يعني من الحين الهلال ضامن ٦نقاط من امام الهلال
الثنيان بالشباب ما يبغالها تفكير **للهلال على طول ** هههههههههههههههههههههههه