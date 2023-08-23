علق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لويس كاسترو، على صفقة ضم اللاعب نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي الهلال.

وقال “كاسترو” إن نيمار يعد لاعب من طراز عالمي والجميع يعرف جودته ومهاراته في الملعب ولذا سيكون اللاعب إضافة للهلال وسيمنحه بعد هجومي.

وأضاف أن اللاعب منافس صعب لكونه قوي ومبتكر وخلاق للغاية، متوقعا أن يسبب له القلق ولأي مدرب في دوري روشن.

وتطلع لرؤية نيمار في الملعب لمشاهدة هجومه، والتي بناء عليه سينظمون خطوطهم ليصبحوا مستعدين لمواجهته ومواجهة اللاعبين الذين يملكون مهارات عالية.