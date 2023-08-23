أعلن الديوان الملكي صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه
وأسكنه فسيح جناته،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله يرحمه
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله وغفر له ولوالداي وجميع الموتى المسلمين