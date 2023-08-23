خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات، اليوم الأربعاء، في أولى مواجهاته في البطولة المشتركة بين أندية السعودية والأردن، أمام نظيره عمّان الأردني بنتيجة «2-1» خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمّان.

وسجل فريق عمّان الهدف الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول، قبل أن تدرك العراقية شوخان صالحي لاعبة الهلال التعادل لصالح فريقها عند الدقيقة 36، إلا أن عمّان عاد مجددًا وسجل هدفه الثاني عند الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط.

كما شملت المواجهة الظهور الأول لفاطمة قاري لاعبة الهلال، المنضمة حديثًا إلى الأزرق قادمة من الاتحاد، بعد أن حلت بدلًا عن البندري هوساوي في الشوط الأول من المباراة.

يذكر أن الهلال تنتظره مواجهتين مقبلتين، الأولى أمام نظيره الاتحاد السعودي، الجمعة، والثانية ضد الاتحاد الأردني، الأحد 27 أغسطس.