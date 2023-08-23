يدور للمشاكل

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الجمعة25 اغسطس

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منذ 2 يوم
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    التعليقات

    ك
    كجمغلو عدد التعليقات : 17895 منذ 22 ساعة

    😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

    ا
    ابو عمار عدد التعليقات : 63368 منذ 1 يوم

    ههههههههههههههههههه

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