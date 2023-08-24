ظهرت الشوارع والمباني والبيوت قديما في المملكة بشكل بسيط ومريح قبل 57 عاما.
ووثق مقطع فيديو مدى بساطة الحياة قديما وروائح الشوارع ولهو الأطفال والمنازل بدون تكييفات أو مراوح عام 1966م، 1386هـ.
ظهرت الشوارع والمباني والبيوت قديما في المملكة بشكل بسيط ومريح قبل 57 عاما.
ووثق مقطع فيديو مدى بساطة الحياة قديما وروائح الشوارع ولهو الأطفال والمنازل بدون تكييفات أو مراوح عام 1966م، 1386هـ.
احن لـ الماضي على طول الايام
مبطي من اوقات الفرح والسعاده
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ليت الليال الماضيه مثل الافلام
فتره وترجع مثل عرض الاعاده
❤️❤️❤️
الله على الزمن الجميل و رائحة الطين و الأزقة و أهيب بالأخ حسن الجوادي على أرفاق كل مقاطعه القديمة بآيات القرآن الكريم و جزاه الله كل خير 🤲