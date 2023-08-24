ظهرت الشوارع والمباني والبيوت قديما في المملكة بشكل بسيط ومريح قبل 57 عاما.

ووثق مقطع فيديو مدى بساطة الحياة قديما وروائح الشوارع ولهو الأطفال والمنازل بدون تكييفات أو مراوح عام 1966م، 1386هـ.