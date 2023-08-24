شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس ، ارتفاع طفيف في الأسعار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.12 ريال، 61.63 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.86 ريال،56.50 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.23 ريال، 53.93 دولار، وعيار 18 وصل إلى173.34، 46.22 دولار.