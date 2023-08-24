شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس ، ارتفاع طفيف في الأسعار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.12 ريال، 61.63 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.86 ريال،56.50 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.23 ريال، 53.93 دولار، وعيار 18 وصل إلى173.34، 46.22 دولار.
للفائدة – من شروظط الزكاة بلاغ الحول وبلوغ النصاب ويقاس النصاب بالذهب عيار 24 بمقدار 85 جرام
اي في السعر الحالي يبلغ النصاب 231.12 * 85 = 19645.2 ريال من يملك قدر هذا المبلغ او اكثر وحال عليها سنة وجبت فيها الزكاة ومقدار الزكاة 2.5% او المبلغ تقسيم 40 لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي الرقة ربع العشر )
اي ان المبلغ 19645.2 زكاته يساوي 19645.2/40= 491.13 ريال هذا من باب نشر العلم والتثقيف