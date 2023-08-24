تحدثت البريطانية ترينا شاكيل عن حياتها بعد أن تحولت من داعشية إلى فاشنيستا.
وقالت شاكيل “أعيش حياة طبيعية ما بين العمل والسفر، وهكذا يعاملني الناس على مواقع التواصل”.
وأضافت شاكيل “بعض الأحيان تكون التعليقات من الأشخاص سلبية بأمور بشعة، ولكن هناك الكثيرين الذين يدعمونى”.
وتابعت شاكيل “كل ما استطيع فعله هو أن أواصل حياتي وأنا سعيدة جدا وبدأت في المراحل الأولى من تنظيم مؤسستي الخاصة”.
بعد أن تحولت من داعشية إلى فاشنيستا.. البريطانية "ترينا شاكيل": أعيش حياة طبيعية.. وهكذا يعاملني الناس على مواقع التواصل#صباح_العربية
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— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) August 23, 2023
كنت داعشيه هههههههههههههههه كم سنه كنت معهم
😂😂😂😂😂
داعش كان مسوين خير فيها هالشينه هههههههه هذا وهي
متزينه شينه وخالتها حاله اجل ايام داعش وش كان شكلها ؟؟؟؟
الظاهر انهم مأخذيها رجال ههههههههه
مثل هذه لا تهمنا في شيء