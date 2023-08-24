تحدثت البريطانية ترينا شاكيل عن حياتها بعد أن تحولت من داعشية إلى فاشنيستا.

وقالت شاكيل “أعيش حياة طبيعية ما بين العمل والسفر، وهكذا يعاملني الناس على مواقع التواصل”.

وأضافت شاكيل “بعض الأحيان تكون التعليقات من الأشخاص سلبية بأمور بشعة، ولكن هناك الكثيرين الذين يدعمونى”.

وتابعت شاكيل “كل ما استطيع فعله هو أن أواصل حياتي وأنا سعيدة جدا وبدأت في المراحل الأولى من تنظيم مؤسستي الخاصة”.