أكدت مصادر إعلامية، أن نادي الاتحاد يضغط مرة أخرى على ليفربول من أجل التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح.
وقال الصحفي الإيطالي لونغاري، أن هناك عرض ضخم من الاتحاد جاهز بانتظار ليفربول ومحمد صلاح.
وكشفت مصادر، أنه أرسل نادي الاتحاد عرضًا ضخمًا لضم صلاح (أكثر من 100 مليون دولار) لإقناع مدرب ليفربول يورجن كلوب بشكل خاص، الذي رفض فكرة وداعه حتى الآن.
لو قدر الاتحادية يجيبو صلاح باي ثمن يعتبر ضربة معلم النصر والهلال ماهم احسن منهم يا عم المفروض نجيب لعيبه اعلى من لعبيتهم يا عم ومو خسارة فيهم الفلوس اهم شي سمعة الاتحاد وجمهور الاتحاد وعالم الاتحاد يا قلبي
هدر للمال العام
حسبي الله ونعم الوكيل
وعند الله تجتمع الخصوم
وآلله لآخذ حقي
لا يستحق اكثر من خمسة مليون
أصبحنا مضحكة للرايح والجاي
للأسف اللاعب العربي عندما يلعب لأندية اوروبية …. يبدع و يتألق و عندما يأتي و يلعب لأندية عربية …. يضفع و يزقزق 😂😂😁😂😂
⚽⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍👍