أكدت مصادر إعلامية، أن نادي الاتحاد يضغط مرة أخرى على ليفربول من أجل التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح.

وقال الصحفي الإيطالي لونغاري، أن هناك عرض ضخم من الاتحاد جاهز بانتظار ليفربول ومحمد صلاح.

وكشفت مصادر، أنه أرسل نادي الاتحاد عرضًا ضخمًا لضم صلاح (أكثر من 100 مليون دولار) لإقناع مدرب ليفربول يورجن كلوب بشكل خاص، الذي رفض فكرة وداعه حتى الآن.