حسم النادي الأهلي بشكل نهائي تعاقده مع الموهبة الإسبانية غابري فيغا قادمًا من سيلتافيغو الإسباني .

وحصل الأهلي على توقيع غابري فيغا، نجم خط وسط فريق سيلتا فيغو الاسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي قد عزز صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري بعدد ضخم من الصفقات المميزة في مقدمتها رياض محرز وفيرمينو وماكسمين وفرانك كيسييه.

والجدير بالذكر أن الأهلي يسير بخطى ثابتة في منطلق مشواره بدوري روشن، حيث أنه حقق العلامة الكاملة بعد أول جولتين.