كشف الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز كواليس انتقال وحسم صفقة حسان تمبكتي لصالح نادي الهلال.

وقال الجماز :” تمبكتي كان متجه للنصر بنسبة 100% لكن المفاوض النصراوي فشل، بينما المفاوض الهلالي نجح”.

وأضاف ” حينما يوضع رئيس الشباب أمام كيان عقدين من نادي الهلال والنصر تقريبا متساوية، ولكن من جهة العرض الفني وجد أن الهلال أفضل فوقتها بالتأكيد سيختار الهلال”.