كشف الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز كواليس انتقال وحسم صفقة حسان تمبكتي لصالح نادي الهلال.
وقال الجماز :” تمبكتي كان متجه للنصر بنسبة 100% لكن المفاوض النصراوي فشل، بينما المفاوض الهلالي نجح”.
وأضاف ” حينما يوضع رئيس الشباب أمام كيان عقدين من نادي الهلال والنصر تقريبا متساوية، ولكن من جهة العرض الفني وجد أن الهلال أفضل فوقتها بالتأكيد سيختار الهلال”.
#عبدالرحمن_الجماز | @Aljamaz8910#تمبكتي كان متجه للنصر 100% لكن المفاوض النصراوي فشل و الهلالي نجح.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/YfdF11UBft
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 23, 2023
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👍👍👍👍👍
ياخي هذا الـــ؟؟؟؟؟ من وين جاء غبي غباء على اسمه منه فيه
باح تمبكتي اصبح عالمي ازرق