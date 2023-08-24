أقيمت قرعة دوري أبطال آسيا 2024، صباح اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاءت مجموعة نادي الهلال في دوري أبطال آسيا: نساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافابهور الأوزبكي، بينما مجموعة الاتحاد تضمنت: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

وشملت مجموعة النصر بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلول الطاجيكي، فيما مجموعة الفيحاء: باختاكور الأوزبكي، أهال، العين الإماراتي.

ومن المقرر، أن تنطلق مباريات مرحلة المجموعات في البطولة الأضخم على مستوى الأندية في قارة آسيا، بداية من 18 سبتمبر 2023، على أن تنتهي مباريات دور المجموعات نهائيًا في تاريخ 13 ديسمبر 2023.