عبر لاعبي فريق مومباي الهندي عن فرحتهم البالغة بمواجهة فريق الهلال وذلك من أجل النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا.

وكان لاعبي فريق مومباي يتابعون نتائج قرعة دوري أبطال آسيا اليوم الخميس، وحين أسفرت نتائج القرعة بوقوع فريق مومباي في نفس مجموعة الهلال، صاح اللاعبين وهللوا لفرحتهم بمواجهة ورؤية نيمار.

وأقيمت قرعة دوري أبطال آسيا 2024، صباح اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاءت مجموعة نادي الهلال في دوري أبطال آسيا: نساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافابهور الأوزبكي، بينما مجموعة الاتحاد تضمنت: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

وشملت مجموعة النصر بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلول الطاجيكي، فيما مجموعة الفيحاء: باختاكور الأوزبكي، أهال، العين الإماراتي.