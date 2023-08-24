أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، ليغلق عند 11405 نقاط (+ 38 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 34.65 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 14 مليون سهم.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، والمراعي، وبوبا العربية، ومصرف الإنماء، والسعودي الفرنسي، وأكوا باور، والبحري، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهما صدر، والكثيري، عند 3.55 ريال (+ 6 %) للأول و3.09 ريال (+5 %) للثاني.

في المقابل، أغلق سهم باعظيم، عند 65.70 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وتراجعت أسهم مجموعة صافولا، ومهارة، والسعودي الألماني، الاستثمار، بنسب تراوح بين 1 و3 %.