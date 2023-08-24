كشفت مصادر صحفية ، عن تجهيز نادي الاتحاد عرضًا ضخمًا من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح ، جناح ليفربول وقائد منتخب مصر ، للانتقال إلى دوري روشن ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للمصادر الصحفية ، فإن الاتحاد يستعد لتقديم عرض يبلغ قيمته 300 مليون يورو ، حيث هيحصل ليفربول على 100 مليون يورو ، بينما النجم المصري سيحصل على 200 مليون يورو ، على أن يوقع على عقد لمدة 3 مواسم .

وأكدت شبكة “ريليفو”، أنه في حال حصول محمد صلاح على هذا الراتب ، فإنه سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري السعودي، وسيتفوق أيضًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر .

ويُذكر أن محمد صلاح ، انضم إلى صفوف ليفربول منذ 6 سنوات، قادمًا من نادي روما الإيطالي في صيف 2017 .