كشف سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر ، عن سبب انتكاسة فريق النصر في الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن .

وكتب آل مغني في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس» : ‏‏”النصر حتاج معسكر آسيوي ويلعب وديات مع فرق آسيا للتعود على أجواء آسيا ، ويحتاج يتقدم بخطاب لفهد بن نافل ويلعب وديات مع الهلال لتذهب من أذهان اللعيبه ركزة البليهي” .

وأضاف :”جميع ماسبق للمنافسه الموسم القادم هذا اغذا لعب النصر أصلًا ، الطريق إلى آسيا يحتاج عمل كبير” .

يُذكر أن النصر تعرض لخسارة المباراتين الأولى والثانية أمام الاتفاق و التعاون ، ليبقى في الترتيب ال15 من ترتيب الدوري بلا نقاط حتى الآن .