كشف سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر ، عن سبب انتكاسة فريق النصر في الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن .
وكتب آل مغني في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس» : ”النصر حتاج معسكر آسيوي ويلعب وديات مع فرق آسيا للتعود على أجواء آسيا ، ويحتاج يتقدم بخطاب لفهد بن نافل ويلعب وديات مع الهلال لتذهب من أذهان اللعيبه ركزة البليهي” .
وأضاف :”جميع ماسبق للمنافسه الموسم القادم هذا اغذا لعب النصر أصلًا ، الطريق إلى آسيا يحتاج عمل كبير” .
يُذكر أن النصر تعرض لخسارة المباراتين الأولى والثانية أمام الاتفاق و التعاون ، ليبقى في الترتيب ال15 من ترتيب الدوري بلا نقاط حتى الآن .
والله إنك صادق يامطرب وطبعا مع الوقت تروح الرهبة وينسون الركزة
انسان ملحوس ماعنده الا النصر ولا ألوم العالمي يوم عطاه بالنعال على راسه😂😂😂😂
انتم من امرضتو الكره السعوديه
المحسوبين على الرياضه والباحثين عن شهرة المرض …الهلال والنصر أشقاء
لانصر بدون هلال والهلال بدون نصر..
والله ان هالمتعصبين لانديتهم كرهونا بالكورة وبالانديه السعوديه
صرنا نتابع دوريات اوروبا وافريقيا والامارات وقطر
الدوله ماقصرت تدعم الانديه ووصلتها مكان ماكنا نحلم بيوم ان دورينا تنقله قنوات عالميه
وذولا للحين عقليات السبعينات
ودي أصدق ان هذا عضو ذهبي مو مندس ترى والله سهلة 100 الف واصير عضو واخبار النادي كلها منشورة
اللهم لك الحمد
اوووص
⚽⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍👍