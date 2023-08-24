أكد مراسل BeIN Sports ، ‏على موافقة النجم المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، على عرض نادي الاتحاد ، للانتقال إلى صفوف الفريق ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف أن يتبقى الاتفاق مع نادي ليفربول لحسم الصفقة ، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الاتحاد لتقديم عرض يبلغ قيمته 300 مليون يورو ، حيث سيحصل النجم المصري على 200 يورو مقابل 3 مواسم ، بينما يحصل النادي الإنجليزي على 100 مليون يورو.

ويُذكر أن وفدًا من إدارة نادي الاتحاد ، برئاسة أنمار الحائلي، سافر إلى العاصمة البريطانية، لندن؛ لحسم صفقة النجم المصري لصفوف الفريق .