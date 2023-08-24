أكد مراسل BeIN Sports ، على موافقة النجم المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، على عرض نادي الاتحاد ، للانتقال إلى صفوف الفريق ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأضاف أن يتبقى الاتفاق مع نادي ليفربول لحسم الصفقة ، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويستعد الاتحاد لتقديم عرض يبلغ قيمته 300 مليون يورو ، حيث سيحصل النجم المصري على 200 يورو مقابل 3 مواسم ، بينما يحصل النادي الإنجليزي على 100 مليون يورو.
ويُذكر أن وفدًا من إدارة نادي الاتحاد ، برئاسة أنمار الحائلي، سافر إلى العاصمة البريطانية، لندن؛ لحسم صفقة النجم المصري لصفوف الفريق .
من جد ضربة معلم ’ هذا هو الشغل الصح والا بلاش سير يا اتي واحنا لك سند
إني اتحسر عندما ارى المواطن يدفع الضرائب والرسوم والمخالفات ثم يشاهد الأموال تهدر وتطير أمام عينه
خلة يجي مرحباً بة
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👍👍👍👍👍