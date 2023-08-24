يضع نادي الهلال النجم المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، هدفًا رئيسيًا ، للانضمامه إلى صفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي جيمس بينغ من CBS ، فإن الهلال قد وضع صلاح هدفًا رئيسيًا خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي و النجم البرازيلي نيمار جونيور ، المنتقل حديثًا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد قدم نادي الهلال عرض ضخمًا ، من أجل التعاقد مع محمد صلاح ليكون بديلاً عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ، وذلك بناءً علي طلب جماهير الهلال لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.