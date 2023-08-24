انتهت مباراة الأهلي والأخدود، مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، بفوز الأول بنتيجة 1-0.
وسجل هدف الأهلي الوحيد فرانك كيسيه في الدقائق الأخيرة من المباراة.
فيما انتهت مباراة الاتفاق والخليج بنتيجة 1-1، حيث سجل فابيو هدف الخليج في الدقيقة 29 من عمر المباراة، فيما سجل هدف التعادل لمصلحة الاتفاق فيتينيو في الدقيقة 50.
كيسيه ⚽️
هدف أهلاوي في الرمق الأخير#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/9AO5v4f26Z
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
ههههههه 9 دقايق يا ظالم حتى يتعادل الثغر،،، طيب أقابلك وادعسك الين تتوب،،، معك عمك وتاج رأسك الزعيم