انتهت مباراة الأهلي والأخدود، مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، بفوز الأول بنتيجة 1-0.

وسجل هدف الأهلي الوحيد فرانك كيسيه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

فيما انتهت مباراة الاتفاق والخليج بنتيجة 1-1، حيث سجل فابيو هدف الخليج في الدقيقة 29 من عمر المباراة، فيما سجل هدف التعادل لمصلحة الاتفاق فيتينيو في الدقيقة 50.