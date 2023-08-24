شهدت المباراة التي جمعت الهلال بنظيره الرائد ، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن ، على ملعب الملك عبدالله الرياضية ، مشادة بين لاعب الهلال سافيتش ولاعب الرائد .

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة ، تم طرد سافيتش بعد ضربه لرأس لاعب نادي الرائد .

يُذكر أن النجم الصربي سيغيب عن مواجهة الهلال القادمة ضد نادي الاتفاق ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن بعد حصوله على بطاقة حمراء .

كما منح حكم اللقاء ، عمر غونزاليس لاعب فريق ⁧‫الرائد‬⁩ البطاقة الحمراء على بطاقة حمراء .