نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ، مقطع فيديو ، عقب فوز الاتحاد على نظيره الرياض برباعية نظيفة ، في الجولة الثالثة من دوري روشن .

وقام جستنيه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» برفقه زملائه بعد إنتهاء مباراة الاتحاد والرياض ، معلقًا عليه ، “مبروك لكل اتحادي ، محب للكيان وبس ، الاتحاد حياة ، الاتحاد عنوان للفرح”.

يُذكر أن الاتحاد فاز على نظيره الرياض برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ، سجل بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 17 ، تبعه زميله حمدالله في الدقيقة 25 والدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، بينما سجل صالح العمري الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 93 .