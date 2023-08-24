تحدث مدرب الاتحاد نونو سانتو، الخميس، عن علاقته بنجم الفريق كريم بنزيما، معلقا على أنباء وجود خلافات بينهما.

وقال سانتو: “أعلم من اين تأتي هذه الاخبار الكاذبة عني وعن فريقي، و كريم بنزيما سعيد بلعبه مع الاتحاد وعلاقة الفريق بشكل عام جميلة”.

وأضاف: “أستغرب ما ردده الإعلام عن علاقتي مع كريم بنزيما سيئة وهذا كلام غير صحيح .. وعلاقتي معه ممتازة”.

ورفض سانتو الرد على سؤال بشأن من يسدد ركلة الجزاء في الاتحاد قائلا: “هذا سر في الفريق ولا أريد ان يعلم أي حارس من سيسدد ركلات جزاء”.

ووجه شكره لجماهير الاتحاد على وقوفها مع الفريق في جميع المباريات سواء في جدة أو خارجها.

يذكر أن الاتحاد فاز على نظيره الرياض بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن.