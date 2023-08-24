علق ألكساندر ميتروفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على المباراة التي خاضها مع فريق اليوم أمام فريق الرائد.

وقال إنه سعيد بالترحيب الذي حظى به منذ وصوله للمملكة، مضيفا أنه يحتاج لبعض الوقت للانسجام مع الفريق، وذلك بحسب ما ذكره SSC.

وأضاف أنه حرص منذ قدومه إلى المملكة على تحقيق الانسجام مع الفريق، وسيعمل على تحقيق ذلك، مؤكدا أنه جاهز للمرحلة القادمة من المنافسات.

يذكر أن مباراة الهلال والرائد انتهت اليوم الخميس، بفوز الهلال بأربعة أهداف نظيفة.