علق حارس نادي الهلال والمنتخب السابق ‏‎محمد الدعيع على مباراة نادي الهلال والرائد اليوم في دوري روشن للمحترفين.

وقال الدعيع “مدرب ‎الهلال يجامل بعض لاعبي فريقه أثناء مباراة اليوم وهذا خطأ”.

وأضاف الدعيع “الرائد تراجع في تحقيق الأهداف أمام الهلال الذي سجل أربع أهداف اليوم”.

وتابع الدعيع “لابد عند تحليل المباراة رصد الصح والخطأ دون الانحياز”.

والجدير بالذكر فاز نادي الهلال على نظيره الرائد برباعية مقابل لا شيء من الأخير في بطولة دوري روشن للمحترفين.