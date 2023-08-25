سجلت المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والرياض مساء اليوم لقطة لافتة للاعب الفريق الأول رومارينهو.
وامتلأت عيونه بالدموع خلال متابعته لمجريات مباراة فريقه أمام فريق الرياض،وذلك في الدقيقة 83.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تمكن من التغلب على نظيره الرياض بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن.
وين الدموع
وين الدموع
الا السفر ..
لاتجيب طاري للسفر والبعد
اهون علي الموت ..
من لحظة وداعكـ
لازم تحمل ..
وتمسح الدمعهـ اللي فوق الخد
واصبر عسى اللهـ اليوم
يشفي لكـ اوجاعكـ
شفني انا مهما جرا
بصبر على المكتوب
كلي عنا ودمعي جرا
وعنكـ ابد ماتوب
لا تفكر ان البعد والغربهـ تنسيكـ
مشاعركـ والوعد..
تبقى تعذب فيكـ
اشفق على نفسكـ
واذكر حبيب امسكـ
واتخيلهـ في يديكـ
ظروفكـ بتمنع عذري
بتمنع نكون احباب
وعيونكـ بتدمع ..
تدمع على الاصحاب
بس لا تخلي الياس
يقفل عليكـ الباب
عيش الهوا باحساس
صدّق نصير قراب
دموع من كيس اللي كتب الرجال فايز ٤ ومبسوط ولافي دموع غير في الخيال
بكيت وامليت الحوط للعمود واسقيت جمال العرب قعود وراء قعود
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نجم
مخلص
حبيب
محب
اللي يبكي غبي ملايين وانت على الدكة أيش تبغى 💵💸
روما دايما لمن يكون فدكة الإحتيلط تظهر عليه هذي الملامح وعيونه مدمعة بس هو كذا مو بكاء ولا حزن امكن من الراحة بعد الارهاق. لكن هذا ما يمنع كلام اللي يقول اي احد يجي الاتحاد يكن الحب لهذا الفريق بكل مافيه من جمال وحلاوة وحب ❤️
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كل من أتى للاتحاد بعتبر ابن النادي للحب الذي كل لاعب انيثل النادي للعشق لهذا النادي واصاله كل واحد يعمل فيه مدرب اللاعب الجمهور واداره لك الله ياعميد
والله من الأموال اللي يأخذها،،،
لا دموع ولا شي
طبيعي جدا