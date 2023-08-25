سجلت المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والرياض مساء اليوم لقطة لافتة للاعب الفريق الأول رومارينهو.

وامتلأت عيونه بالدموع خلال متابعته لمجريات مباراة فريقه أمام فريق الرياض،وذلك في الدقيقة 83.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تمكن من التغلب على نظيره الرياض بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن.