علق البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال ، عقب فوز الفريق على نظيره الرائد في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن.

وصرح جيسوس ،” قدمنا أداء قوي دفاعيًا و هجوميًا ، مضيفًا المنافس الذي واجهناه لعب بطريقة جيدة ، مع مرور الوقت استطعنا فرض سيطرتنا”.

وتابع :” تم استغلال المساحات لدي لاعبي الرائد ، مهم جداً أننا استطعنا تسجيل أهداف عدة ولم تستقبل شباكنا أي هدف”.

يُذكر أن الهلال فاز على نظيره الرائد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن

وسجل الصربي ميتروفيتش أول أهدافه مع الفريق الأزرق في الدقيقة 42 ، ثم تبعه زميله سالم الدوسري ليحرز الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 56 و 69 ، وسجل عبد الله الحمدان الهدف الرابع في الدقيقة 89 .