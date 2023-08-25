وتضمن نص الحكم مايلي:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / عبد الله بن علي بن محمد المطرود – سعودي الجنسية – على قتل وكيل الرقيب سليمان بن إبراهيم بن أحمد السميري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على رجل أمن آخر وإصابته أثناء محاولة القبض عليه لإيوائه فتاة قاصر وإقامة علاقة محرمة معها.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض ودليلاً على خطورته وتأصل الإجرام في نفسه، ولتعدد سوابقه ولبشاعة جرمه وإخلاله بالأمن وإخافة الآمنين مما يستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه؛ فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / عبد الله بن علي بن محمد المطرود – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 08/ 02 / 1445هـ الموافق 24 / 08/ 2023م بالمنطقة الشرقية.

وتعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.