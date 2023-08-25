يواجه نادي إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق نادي هيوستن دينامو بوجود نجمه أمين باسي في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم.

ومن المقرر أن يسعى ميسي المنضم لإنتر ميامي هذا الصيف إلى التتويج بثاني ألقابه مع فريقه الجديد بعد فوزه قبل أيام بلقب كأس الرابطتين.

كما سيحاول نادي هيوستن الذي يبرز في صفوفه النجم العربي المغربي أمين باسي الصمود أمام رفاق النجم الأرجنتيني لانتزاع الكأس الغالية.

والجدير بالذكر بدأ أمين باسي مسيرته الاحترافية في فرنسا مع نادي نانسي، كما انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية لهذا العام، إلى نادي هيوستن وخاض معه حتى الآن 19 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.