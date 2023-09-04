يسعى نادي الاتحاد لحسم صفقة جديدة لتجديد صفوف فريقه الأول لكرة القدم.

ودخل الاتحاد بقوة للتعاقد مع مدافع وست هام يونايتد، نايف أكرد، وفقا لـ Football insider.

يذكر أن نادي الاتحاد نجح في ضم عدد من المحترفين أبرزهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي.