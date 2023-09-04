يستعد ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران لاستضافة مباراة نارية ستجمع بين فريق الهلال و نساجي مازندران الإيراني ، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2024 .

وقد اختار الفريق الإيراني استاد «آزادي» ، نتيجة الحضور الجماهيري الكبير ، الذي من المتوقع حضوره مع قدوم النجوم العالميين لنادي الزعيم .

ويتسع الملعب آزادي نحو 84 ألف متفرج ، وسبق أن شهد الملعب حضور بأكثر من 100 ألف متفرج.

ويُذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا 2024 ، وضعت الزعيم على رأس المجموعة الرابعة ، برفقة كل من نساجي مازندران الإيراني ، مومباي سيتي الهندي ، ونافاباخور الأوزبكي .