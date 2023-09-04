كشفت مصادر عن تفاصيل ما دار في باريس بعد مغادرة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، إلى العاصمة الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن أنمار الحائلي غادر إلى باريس من أجل توقيع العقود الرسمية مع سيرجيو راموس، ولكن عندما كانوا على متن الطائرة أخبرهم راموس بأنه غادر لإسبانيا بعدما أختار الإنتقال إلى إشبيلية.

يذكر أن إشبيلية أعلن اليوم الأثنين التعاقد رسميا مع نجم باريس سان جيرمان السابق.