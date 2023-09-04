كشفت مصادر عن تفاصيل ما دار في باريس بعد مغادرة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، إلى العاصمة الفرنسية.
وأوضحت المصادر أن أنمار الحائلي غادر إلى باريس من أجل توقيع العقود الرسمية مع سيرجيو راموس، ولكن عندما كانوا على متن الطائرة أخبرهم راموس بأنه غادر لإسبانيا بعدما أختار الإنتقال إلى إشبيلية.
يذكر أن إشبيلية أعلن اليوم الأثنين التعاقد رسميا مع نجم باريس سان جيرمان السابق.
فايز والله انك قوطي وراسك مربع واخيس نادي ناديكم وسمعته زي ال …..بلاش قلت احترام انا ماني اتحادي لاكن الاستهزاء باندية الوطن عشان لاعبين محترفين ممكن الواحد يغير رايه في اي لحظه وانا اجزم لولا الصندوق محد جاكم ولايبيكم لسمعة ناديكم ومشاكله مع الاعبين المحترفين ومحكمة كاس تشهد فخلي عند احيا اذا كان في وجهك حيا وانا كنت اتمنى حضورهم للاتحاد لانه ممثلنا وسمعه للوطن اتمنى وصلت الفكرة
فايز الفايز
الاستهزاء اللي تعرفه ومتربي عليه وقلة الأدب وعدم الاحترام
تحب اذكرك في لوكا اللي طرد رئيسك
تحب اذكرك في بالينا اللي تلفظ على رئيسك
نسيت ولا
عليك أن تحترم نفسك وتحترم الاتحاد اكبرمنك ومن ناديك المخيس
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………….
يعني نفهم ان رامس بالغهم وهم بالجو طايرين … طيب من فين اخذوا يوتيرن عشان يرجعون لغليل 🤭😅😆😅🤭 يقلك الاتحاديه كانوا مجهزين الوزرة لاستقبال راموس وصلاح على طريقة الطواقي يوم جهزوا البشوت لمسي وجلدبهم 🤭😅😆😆😆