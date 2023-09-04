كشف خالد باشماخ رئيس مجلس الهلال بالغربية عن الخطاب الذي جاء للنادي بخصوص عدد الشعلات المسموح باستخدامها في المباريات.

وقال باشماخ بأن النادي جاء إليه خطاب يوضح أن المسموح باستخدامه في المباراة هو 15 شعلة ومايك واحد مع منع استخدام البانرات.

وأضاف باشماخ بأنه عند ذهابهم إلى الملعب تأكدوا من تلك المعلومات، وتم تنفيذ هذه التعليمات في مباراة مواجهة الاتحاد.

وتابع باشماخ بأنه في مباراة الأهلي تفاجئوا بأن كل شئ متاح في المدرج، وأنه سيتم معاقبة النادي الأهلي ورئيس رابطتهم بسبب استخدام 37 شعلة بدلاً من 15 شعلة.