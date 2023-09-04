علق عضو شرف نادي النصر، طلال عبدالله الرشيد، على ما يتردد حول طلب نادي الهلال لعب مبارياته على ملعب الأول بارك الذي يعد مقر رئيسي لمباريات نادي النصر بموجب تعاقده مع شركة الوسائل.

وأكد أن النصر رافض مناقشة الفكره ويملك عقد، لافتا إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، مستشهدا على ذلك برفض نادي الهلال فطلب النصر بلعب المباريات على الملعب ذاته عندما كان متعاقد أيضا عليه في عام 2019.

وأوضح :”عندما طلب النصر أن يلعب فيه مباراة واحدة بسبب صيانة الملاعب في ذلك الوقت مما جعل النصر يلعب في المجمعة خارج أرضه على الرغم من أن المباراة مجدولة في الرياض أرض النصر ولم نلوم الهلال لا الملعب مملوك في ذلك الوقت لهم بموجب عقد، وايضاً من حق شركة الوسائل ـن تبحث عن مصلحتها المادية وبدل أن يكون مداخيلها من نادي واحد يصبح الدخل من ناديين فهي في النهاية شركه ربحية تبحث عن أكبر استفادة ممكنة لكنها موقعه مع نادي واحد بعقد مدته 10 سنوات بشكل حصري حسب نص العقد.

ولفت إلى أنت البعض يلمح بأن الاندية أصبحت ملك لصندوق الاستثمار وبذلك بما أن المالك واحد يصبح الكل تحت تصرفها وتنقل أي شي من نادي إلى نادي بالأمر، إلا أن ذلك غير صحيح، لأن صندوق الاستثمار هو داعم للأندية ولايتدخل في سياستها الداخلية.

وأضاف أنه تم وضع مجلس إدارة لكل نادي هو المسؤول عنها ومؤتمن عليها ومحاسب على التقصير، مؤكدا أن الصندوف لا يتدخل في شؤون الأندية.