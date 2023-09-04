أعلنت وزارة التعليم ، عن تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية .

وبموجب الآلية الجديدة ، يتم إحالة ولي الأمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا ، دون عذر ، إلى النيابة العامة ، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حقوق الطفل .

كما تحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والإدعاء كاملًا للمحكمة الجزائية ، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكمًا ، بتعزيز وسجن ولي الأمر ، في حال ثبوت إهماله بحق الطفل .