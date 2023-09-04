أعلنت وزارة التعليم ، عن تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية .
وبموجب الآلية الجديدة ، يتم إحالة ولي الأمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا ، دون عذر ، إلى النيابة العامة ، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حقوق الطفل .
كما تحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والإدعاء كاملًا للمحكمة الجزائية ، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكمًا ، بتعزيز وسجن ولي الأمر ، في حال ثبوت إهماله بحق الطفل .
فيديو عاجل:
سجن ولي أمر الطالب المتغيب 20 يوماً دون عذر. pic.twitter.com/UBKGBRfY8N
— الميدان التعليمي (@almaydanedu) September 4, 2023
عن أنس – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا))؛ متفق عليه.
حسبنا الله وكفى لا غالب الا الله ،،
والمعلمين والمعلمات اللي دوامهم في المقاهي وستار بوكس ايش وضعهم
قرار موفق 👍
بارك الله فيكم 🤲
هل هذا يعني ان الاب يقوم بضرب ابنه وسحبه بالغصب الى المدرسة لكي لايتم معاقبة الاب
لان بعض الطلاب يرفضون الحضور الى المدرية فماذا يفعل الاب
ما هكذا تورد الأبل يا وزارة التعليم 😂😁😂