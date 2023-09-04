كشفت مصادر عن تقدم نادي الشباب بعرض جديد لنادي النصر لكسب خدمات اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ولا زال مستقبل أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر غير مستقرا هذا الموسم.

وكان تاليسكا انضم إلى النصر في 2021، قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ ومنذ الموسم الماضي، وأخبار رحيله عن النصر، تتردد من فترة لأخرى.