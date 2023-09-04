ألقت الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بمنطقة عسير القبض على مقيم يحمل الجنسية الفلسطينية لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

و تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة،ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة .