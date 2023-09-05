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حاتم خيمي : نحتاج لتوضيح من الجهة المسؤولة
حاتم خيمي : نحتاج لتوضيح من الجهة المسؤولة
منذ 3 يوم
1
1942
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التعليقات
ا
ابوفهد الحبلاني العنزي
عدد التعليقات : 10146
منذ 2 يوم
💚💚💚💚
👍👍👍👍
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