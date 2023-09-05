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الخميس7 سبتمبر

حاتم خيمي : نحتاج لتوضيح من الجهة المسؤولة

منذ 3 يوم
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    التعليقات

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    ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 10146 منذ 2 يوم

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