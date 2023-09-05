أكد الصحفي محمد العنزي أن ملعب الأول بارك، مخصص لنادي النصر فقط، وما عدا ذلك هو محض أحلام وأمنيات.

وأضاف أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع هو “كلام فاضي” على حد وصفه، وأن مصادر أكدت له أن الملعب للنصر حتى انتهاء العقد.

وأردف العنزي قائلا: من يريد ملعب يروح للمجمعة يلعب، يذكر أنه أثير في الأيام الماضية عن أن أحد الأندية ستخوض مباراتها على استاد الأول بارك ، الأمر الذي نفته أيضا شركة الوسائل SMC.