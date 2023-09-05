يزاحم نادي ضمك، الفتح، من أجل التعاقد مع لاعب الهلال السابق، المالي موسى ماريغا هذا الصيف.

وأكدت مصادر، أن نادي الفتح ونادي ضمك يتنافسان لضم المالي موسى ماريغا خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن ماريغا حضر إلى الهلال في يوليو/ تموز 2021، وكان النجم البالغ من العمر 31 عامًا حاسمًا في العديد من المباريات المهمة بأهدافه وتمريراته الحاسمة، وأسهم بقوة في حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا موسم 2020-21.

وأحرز ماريغا خلال مسيرته مع الهلال 25 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة عبر 75 مباراة في كل المسابقات، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت”، وحصد 4 ألقاب؛ هي الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر ، ودوري أبطال آسيا.