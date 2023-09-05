قدمت إدارة نادي الاتحاد عرضاً رسمياً لنادي الهلال، تطلب فيه ضم نجم الفريق، اللاعب الدولي سالم الدوسري.

وأكدت مصادر، جدية إدارة الاتحاد ورغبتها في إنهاء الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات المقرر الخميس المقبل.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الاتحاد طلب رسمياً أيضاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضم المدافع بريسنيل كيمبيمبي وذلك لتعويض غياب المصري أحمد حجازي.

وغاب نجم دفاع تشكيل منتخب فرنسا عن بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر للإصابة. وسبق وأن ارتدى كيمبيمبي (27 عاماً) شارة القيادة في حضور الهداف مبابي.