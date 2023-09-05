طالب الناقد الرياضي بسام الدخيل، وزارة الرياضة بأن تتحمل عقد الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، عن نادي الشباب.

وتساءل بسام الدخيل، عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”، لماذا يدفع الشباب؟ مطالبًا وزارة الرياضة بأن تتحمل ذلك عنه.

وكان الشباب، قد أعلن مساء يوم الاثنين، تعاقده مع الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، قادما من صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.