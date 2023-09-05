قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة أن نادي الاتحاد لديه لاعبين أقوى من النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.
وأضاف الغيامة :” من البداية وأنا أقول إن صفقة محمد صلاح لن تتم ولن يأتي صلاح إلى السعودية”.
وتابع ” إحنا مش خسرانين، لدينا في الدوري السعودي لاعيبة أهم ولاعيبة أقوى، وأرى أن الاتحاد ليس متوقفاً على محمد صلاح أو غيره”.
#برا_18 | عبدالعزيز الغيامة :
“ لدينا لاعبين أقوى من محمد صلاح”#SSC pic.twitter.com/e9yymXCQcV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2023
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