قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة أن نادي الاتحاد لديه لاعبين أقوى من النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

وأضاف الغيامة :” من البداية وأنا أقول إن صفقة محمد صلاح لن تتم ولن يأتي صلاح إلى السعودية”.

وتابع ” إحنا مش خسرانين، لدينا في الدوري السعودي لاعيبة أهم ولاعيبة أقوى، وأرى أن الاتحاد ليس متوقفاً على محمد صلاح أو غيره”.