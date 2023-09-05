أكد الكاتب فيصل الجفن أنه ليس من حق الهلاليين ولا أي نادي آخر المطالبة باللعب على ملعب الأول بارك، حيث أن الملعب لنادي النصر.

وأضاف أن إدارة نادي النصر هي التي توافق أو ترفض على هذا الأمر، وأن الوسط الرياضي لا يحتاج النقاش في مثل هذه الأمور.

وأردف الجفن أن الأندية بحاجة إلى ملاعب خاصة بها مثل الشباب والاتفاق، ويجب العمل على هذا المشروع حاليا، حيث أن القاعدة الجماهيرية لكل نادي جعلت من المستحيل اللعب في المقرات.