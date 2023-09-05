أكد الكاتب فيصل الجفن أنه ليس من حق الهلاليين ولا أي نادي آخر المطالبة باللعب على ملعب الأول بارك، حيث أن الملعب لنادي النصر.
وأضاف أن إدارة نادي النصر هي التي توافق أو ترفض على هذا الأمر، وأن الوسط الرياضي لا يحتاج النقاش في مثل هذه الأمور.
وأردف الجفن أن الأندية بحاجة إلى ملاعب خاصة بها مثل الشباب والاتفاق، ويجب العمل على هذا المشروع حاليا، حيث أن القاعدة الجماهيرية لكل نادي جعلت من المستحيل اللعب في المقرات.
#فيصل_الجفن | @faisalaljafan
لا يوجد حق للهلاليين المطالبة باللعب بملعب الأول بارك، ومن اقترح قرار حصرية الملعب لم يعمل خيراً#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/apnWh5ejqo
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 4, 2023
ينتظرهم ملعب المجمعه او ملعب التشليح ااشباب
اما اول بارك. مافيشششششششش
يالله
خلاص نبي نلعب على ضهرك غميمة 🤪