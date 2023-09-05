وجه العضو الذهبي السابق بنادي النصر سعد آل مغني تساؤلًا حول من أسس نادي النصر؛ حيث وضع جائزة لذلك.

ورصد سعد آل مغني، عبر حسابه على موقع “إكس” 300 ألف ريال لمن يجيبه على من أسس نادي النصر.

وجاءت أسئلة سعد آل مغني: “من مؤسس نادي النصر، كم دوري للنصر، أين تقع ساحة النصر مع إرسال الإثبات، متى كانت موقعة الجمل”، مضيفًا: “أي نصراوي يجاوب أربع إجابات صحيحة يحصل على 300 ألف ريال”.